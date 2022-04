Promozione, Girone A: scontro salvezza tra Langhiranese e Fiore Pallavicino

Dopo la sosta di Pasqua torna in campo il Girone A di Promozione che vede ancora tante lotte aperte a quattro giornate dalla fine, a partire dalla vittoria finale che rimane ancora incerta. Il Tonnotto infatti è riuscito a rifarsi sotto e deve sperare in un aiuto da parte dei cugini parmensi del Carignano che giocheranno in casa della capolista del Castellana Fontana. I tuttineri invece giocheranno in casa contro il Vigolo Marchese, squadra che non ha molto da chiedere alla classifica, avendo sette punti di distacco dalla salvezza diretta e sette dalla terzultima.

Gara interessante tra Noceto e Il Cervo, con i primi che vorranno cercare di entrare nei play off, mentre i secondi devono cercare punti importanti per allontanarsi dalla zona rossa che dista ora solo un punto. Anche il Fornovo Medesano cerca punti per portarsi in salvo il prima possibile e lo farà in casa contro l’Alsenese che vuole invece rimanere dentro agli spareggi promozione.

Scontro diretto tra Langhiranese e Fiore Pallavicino che sono rispettivamente terzultima e penultima separate da soli due punti. Ultima chiamata invece per la Viarolese per sperare almeno nei play out nel match contro la Pontenurese che a sua volta deve salvarsi e lasciare il quintultimo posto. Infine la Gotico Garibaldina ospiterà la Bobbiese, altre due squadre con obiettivi opposti, ovvero salvezza e play off.