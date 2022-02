Promozione, Girone B: Terme Monticelli in casa delle capolista

Dopo la buona prova delle due parmensi del Girone B di Promozione nel recupero della quattordicesima giornata, si torna in campo per riprendere da dove era rimasto il racconto prima di Natale. Si gioca quindi la sedicesima giornata che parte oggi con l’anticipo delle 15.35 tra Vianese e Boretto, mentre domani si giocheranno le altre partite alle 14.35 e in campo scenderanno anche Sorbolo e Terme Monticelli a caccia di punti importanti per la salvezza.

I rossoblù avranno un match difficile contro un’altra squadra che, perdendo, potrebbe trovarsi in difficoltà, ovvero il Brescello. Il Terme Monticelli invece avrà una trasferta difficilissima in casa della capolista Fabbrico, che nel corso del campionato ha lasciato punti per strada e i biancocelesti devono provare ad approfittarne. Gli altri match di giornata saranno Luzzara-Castellarano, Riese-Baiso Secchia, Scandianese Casalgrandese-Guastalla e Vezzano-Montecchio.