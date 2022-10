Real Formigine - Borgo San Donnino 0 - 0 | Seconda X consecutiva per i biancazzurri

Squadra in casa

Squadra in casa Real Formigine

Secondo pareggio consecutivo per il Borgo San Donnino che al ‘Pincelli’ di Formigine si ferma a reti inviolate. Le due squadre partono con una fase di studio che dura oltre il quarto d’ora, poi una trattenuta di Bisagni su Habib fa fischiare all’arbitro il rigore per i padroni di casa, ma il guardalinee cancella la decisione del diretto re di gara e il risultato non cambia. Al 27’ ancora Real Formigine con Cremaschi che di testa colpisce la traversa da pochi passi.

Si fa vedere anche la squadra parmense al 34’ con Martinez che su punizione impegna il portiere verdeblù Cornia. Nella ripresa partono bene i biancazzurri che si procurano un paio di buone occasioni senza riuscire a metterle a frutto, poi al 76’ viene assegnato ancora un calcio di rigore per il Real Formigine quando Donati commette un fallo su Cremaschi: sul dischetto si presenta Habib che si fa parare il tiro da un ottimo Monteverdi. All’88’ ultima occasione per il Borgo San Donnino che colpisce una traversa con Abelli, ma il risultato finale è 0-0.