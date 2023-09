Real Sala Baganza - Alsenese 0 - 2 | Finale di primo tempo letale per i parmensi

Rimane fermo al buon punto conquistato domenica scorsa il Real Sala Baganza che in casa, al ‘Federici’, perde per 0-2 contro i piacentini dell’Alsenese alla seconda giornata di campionato. I parmensi neopromossi partono bene e resistono per tutto il primo tempo, ma nel primo minuto di recupero della prima frazione di gioco gli ospiti trovano un vantaggio che taglia le gambe con Cocchi.ù

Due minuti più tardi, 48’ del primo tempo, arriva micidiale la doppietta di Cocchi che chiude definitivamente la partita quando manca ancora il secondo tempo da giocare. Il Real Sala Baganza però non riesce a reagire al doppio svantaggio subito in soli due minuti in un momento delicato della partita e il finale è 0-2.