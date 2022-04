Rolo - Piccardo Traversetolo 3 - 3 | Battaglia vera sul campo del Rolo

E’ un bel 3-3 quello che va in scena tra Rolo e Piccardo Traversetolo. Partono bene i parmensi e già all’11’ passano in vantaggio quando Toma conquista un rigore che viene poi trasformato da Ridolfi. Il vento condiziona poi un po’ lo spettacolo e al 22’ i padroni di casa trovano il pareggio con Vezzani che calcia dai venticinque metri e la mette sotto l’incrocio dei pali.

Reagisce però la Piccardo che vuole trovare la vittoria e al 36’ trova il nuovo vantaggio con Tagliavacche che costringe Grigoli ad una respinta su punizione e Ridolfi si avventa sul pallone di testa colpendo la traversa, a questo punto è Truffelli a cercare il pallone, ancora di testa, e a mandarlo in rete. Nella ripresa i reggiani si trovano in inferiorità numerica per l’espulsione di Porrini, ma continuano a cercare il pareggio che arriva al 52’ quando Tamagnini sul secondo palo riceve da Ranieri e scarica in rete.

A fare la partita a caccia della vittoria è ancora la Piccardo, ma all’82’ Rio commette fallo in area su Ranieri ed è rigore per il Rolo: sul dischetto va Cremaschi che non sbaglia e i gialloneri si trovano in svantaggio per la prima volta. Arriva però una bella reazione nonostante ci sia ormai poco tempo, ma all’88’ Truffelli entra in area e conquista un altro rigore che Mangiarotti trasforma per il 3-3 finale.