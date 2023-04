Salsomaggiore - Correggese 1 - 1 | Un punto d'orgoglio per i gialloblù

Il Salsomaggiore è ormai retrocesso da diverse giornate ma vuole ancora provare a dire la sua e si infila nel cammino della Correggese che è ancora in corsa per centrare la permanenza in categoria bloccandola sul pareggio per 1-1.

E’ il Salso a fare la partita fin dai primi minuti, con i reggiani che non riescono a farsi vedere in attacco con azioni pericolose. Nella ripresa il copione è lo stesso, ma gli ospiti mettono in campo un po’ di grinta in più e trovano il vantaggio con Iaquinta al 57’. I biancorossi vanno poi in controllo, ma all’85’ arriva Brasacchio a rompere le uova nel paniere con il gol del pareggio.