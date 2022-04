Salsomaggiore - Piccardo Traversetolo 0 - 0 | Poco spettacolo nel deserto del 'Francani'

Si è giocato a porte chiuse a Salsomaggiore a causa della squalifica del campo per il comportamento offensivo tenuto dai sostenitori dei gialloblù contro la terna arbitrale in occasione della gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, giocata mercoledì scorso contro il Fossombrone. In una cornice vuota, la gara non offre grandi spunti e termina 0-0 con la Piccardo che cerca di fare la partita e i padroni di casa si difendono con attenzione fin dai primi minuti.

Al 10’ Truffelli viene servito da Mangiarotti e tenta un bel pallonetto che supera Spanu ma termina fuori di poco. A fine primo tempo ci prova lo stesso Mangiarotti dalla distanza, ma questa volta Spanu si fa trovare pronto. Nella ripresa l’equilibrio è ancora più marcato e nessuna delle due squadre riesce ad essere pericolosa. Non cambia niente in classifica per il Salso, mentre la Piccardo perde ancora più terreno dalle prime due, il Cittadella e il Colorno, entrambe vincenti questo pomeriggio.