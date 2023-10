Serie B femminile, Freedom - Parma 0 - 2 | Le crociate la sbloccano nel finale

Ancora una vittoria per le crociate che si impongono per 2-0 anche a Cuneo in casa della Freedom. Il Parma femminile cerca di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, ma di fronte trova una squadra chiusa che cerca di resistere attacco su attacco e ci riesce per più di un’ora di gioco.

Al 68’ poi l’episodio che cambia il risultato quando Asta colpisce con un braccio appena dentro l’area un traversone di Distefano ed è rigore: sul dischetto va Ambrosi che non sbaglia. Ancora Distefano protagonista al 74’ quando colpisce il palo, poi all’84’ Kongouli approfitta del momento in cui il portiere avversario è a terra per calciare in rete per il finale 2-0.