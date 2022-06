Promozione, Solignano: il neo presidente Strini sceglie il nuovo fisioterapista

Si prepara al suo campionato in Promozione dopo la storica promozione dalla Prima Categoria il Solignano che ha ridisegnato l’assesto societario e lo staff e sta agendo anche sul mercato. Il primo passo è stato il cambio in panchina dove, al posto di mister Gasparini, è arrivato Francesco Bertani che aveva già portato i biancoblù al sesto posto in Prima Categoria nella stagione 2016/2017. L’allenatore ha accettato la proposta e sarà ancora alla guida della prima squadra nel campionato di Promozione il prossimo anno.

E’ stato poi eletto, all’unanimità, il nuovo presidente: è quindi Stefano Strini a prendere il posto di Carlo Zucconi, godendo della stima di tutto il paese e dell’ambiente. La prima operazione effettua dal neo eletto presidente non ha però riguardato la rosa della squadra, ma lo staff: è arrivato infatti il fisioterapista Ferdinando De Rossi che metterà le sue competenze al servizio del club biancoblù.