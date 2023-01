Terme Monticelli - Pontenurese 1 - 2 | I biancocelesti si svegliano troppo tardi

Squadra in casa

Squadra in casa Terme Monticelli

Sconfitta casalinga contro la capolista Pontenurese per il Terme Monticelli che ora deve cominciare a guardarsi le spalle dal momento che la zona play out si trova solo a due punti di distanza. A passare in vantaggio sono proprio i piacentini all’11’ con Bakraoui e il primo tempo termina sullo 0-1.

Nella ripresa ancora la Pontenurese va in rete al 75’ con Lucci e solo all’82’ i biancocelesti riescono ad accorciare le distanze con un rigore messo a segno da Vecchiattini. Nei minuti finale si è provato l’assalto ma senza fortuna.