Tonnotto San Secondo - Gotico Garibaldina 1 - 2 | Beffa finale per i tuttineri

Il Tonnotto San Secondo perde in casa lo scontro diretto contro la Gotico Garibaldina seconda in classifica e rimane dentro ai play off per un solo punto di vantaggio sul Carpaneto Chero che nell’anticipo ha pareggiato contro il Fornovo Medesano. Al ‘Del Grosso’ sono i tuttineri a passare in vantaggio al 28’ con la rete di Pescosta e la giornata sembra mettersi bene.

Poi ad inizio ripresa i piacentini mettono il turbo e al 50’ trovano già il pareggio con la rete di Visconti. Sembra poi che il match debba terminare sul risultato di 1-1, ma a tempo scaduto il Gotico conquista un calcio di rigore trasformato al 92’ da Siana Kone che ribalta il risultato.