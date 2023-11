Parma, senti Becali: "Man? Sarà il trasferimento più spettacolare"

Giovanni Becali ha in cantiere un "favoloso trasferimento" per il suo assistito Dennis Man. Lo storico manager del rumeno, intervenuto ai microfoni del portale Fanatik.ro, mette in ansia il Parma. Anche se precisa che il suo assistito non si muoverà in questo mercato di riparazione. "Non in inverno - spiega Becali - perché il Parma gioca per la promozione e penso che ce la farà. È l'anno del Parma". Becali, durante l'intervista, si è fermato a parlare anche di Valentin Mihaila, altro suo assistito che però non sta brillando in maglia crociata. Ed è reduce da una brutta prestazione anche in Nazionale. Con la Romania, nella gara contro Israele che ha sancito la qualificazione con un turno di anticipo alla squadra di Iordanescu, Valentin è subentrato al 65' e all'85' ha rimediato il rosso per un intervento su un giocatore avversario. Prima, al minuto 74', si è divorato a porta vuota il gol servitogli su un piatto d'argento da Marin.

"È vero che Mihaila ha avuto infortuni lunghi - spiega Becali -. È sfortunato. Si infortuna continuamente. Gli ho detto di andare al Monte Athos quando sarà libero e di restare lì per due giorni perché è troppo colpito da infortuni. Ha avuto un piccolo infortunio che lo ha messo in difficoltà per la Nazionale, ma penso che entrambi daranno una mano per la promozione del Parma in Serie A. Dopodiché vedremo cosa succederà. C'è ancora un anno di contratto con il Parma. Se segnasse altri 5-6 gol fino alla fine del campionato e andasse anche in Europa, probabilmente sarebbe il trasferimento più spettacolare del calcio rumeno. Ancora più spettacolare di Chivu e Mutu. Non possiamo parlare di importi adesso", ha dichiarato Giovani Becali. Il Parma è avvisato.