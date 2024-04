"Dennis Man verrà venduto per 25 milioni di euro". Lo ha detto Gigi Becali al sito rumeno fanatik.ro. "Questo è quello che ho sentito - spiega l'agente - ma non so se è vero. Io prenderei anche il 5% dei 14 milioni di euro di differenza". L'esterno del Parma, reduce da una partita con più ombre che luci contro il Catanzaro, è in trattativa per il rinnovo del contratto. L'accordo con il Club scade nel giugno del 2025, le parti sono al lavoro per trovare un punto di incontro e continuare la sua avventura nel Ducato. "Dennis sarà l'unico calciatore della nazionale che sarà certo di un posto per Euro24 - spiega Becali -. Ha detto che si trova molto bene al Parma e, se dovesse fare un anno di Serie A con i crociati, le cose potrebbero cambiare in maniera decisiva. Sa quello che vuole, sa dove sta andando, non ha il pensiero di trovare un'altra squadra".