Parma, avanti con Pederzoli: pronti anche i rinnovi di Benek e Man

Il Parma sembra aver scelto la strada della continuità aziendale. Sono in corso i contatti per i rinnovi degli esponenti dell’Area Tecnica del Club e, presto, saranno annunciati anche i prolungamenti di calciatori come Adrian Benedyczak e Dennis Man. Kyle Krause, dopo settimane di silenzio, sembra aver dato il suo benestare per il prolungamento del contratto del direttore sportivo Mauro Pederzoli, del capo scouting Massimiliano Notari, del responsabile del settore giovanile Mattia Notari e del ds della Squadra Femminile Domenico Aurelio. Secondo indiscrezioni, si starebbe discutendo sulla durata dell’accordo (2026 o 2027, come preferirebbero i dirigenti). Avanti con chi ha permesso al Parma di arrivare a un passo dall'obiettivo. Il Managing Director Sport Roel Vaeyens, assieme al suo omologo, il Ceo Corporate Luca Martines, ai vertici della piramide krausiana, hanno mediato tra le parti, facendo un lavoro di cesello per favorire il raggiungimento dell'accordo.

I discorsi sembrano essere in dirittura d’arrivo. La formalizzazione dei contratti è attesa nelle prossime settimane, intanto in cima ai piani di KK c’è evidentemente il raggiungimento matematico della Serie A e nulla può distogliere il club da questo traguardo ambito da due stagioni. Il presidente è atteso in Italia per la trasferta di Palermo, dove atterrerà direttamente. Una volta finita la partita, Krause affronterà da vicino questa situazione per la quale ha intanto dato l’avvallo. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate nei giorni scorsi intorno alla figura del direttore sportivo Mauro Pederzoli, il Parma sembra aver deciso di proseguire il rapporto con il dirigente bresciano accostato a Napoli prima e Roma poi. Ma destinato, a quanto pare, a rimanere alla guida del Parma a un passo dalla Serie A e che - intanto - sembra aver scelto la strada della continuità.