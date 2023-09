Becali: "Mourinho pensava a Man"

La sua stella ieri contro la Sampdoria non ha brillato, si è nascosta come spesso è accaduto nella sua avventura a Parma, dove ha alternato partite strepitose (vedi la penultima con il Catanzaro) a gare meno entusiasmanti (come quella di domenica con la Samp finita 1-1). Ma Dennis Man non ha certo perso i suoi estimatori. Tra questi, a sentire il suo agente Giovanni Becali, ci sarebbe anche l'allenatore della Roma Jose Mourinho: "Lui sa tutto del calcio rumeno - ha detto a Orange Sport il manager dell'esterno -. Avrebbe potuto avere alla Roma un calciatore romeno, ma purtroppo il club doveva rispettare il fair play finanziario e non poteva acquistarlo. Mourinho ha pensato a Dennis Man, ma il Parma era in Serie B. Se il club fosse stato promosso anche grazie al suo aiuto, Man avrebbe preso la strada di Roma".

Man rappresenta tutt'ora il trasferimento più costoso dell'era Krause: nella finestra di mercato invernale del 2021, Man è arrivato a Parma per circa 12 milioni di euro dalla Steaua Bucarest ma non ha mai convinto. Su sei partite di campionato quest'anno ne ha saltate tre. Ha segnato un gol in campionato, contro il Catanzaro e uno in Coppa Italia contro il Bari. Pecchia deve rilanciarlo e fare lo stesso con il suo connazionale Valentin Mihaila, apparso piuttosto in ombra nell'ultima uscita con la Sampdoria.