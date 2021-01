E' arrivato Bani, il Parma ha il suo difensore

Arriva in prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza

Il Parma abbraccia Mattia Bani. Il difensore è arrivato a Collecchio, ha salutato l'allenatore Roberto D'Aversa e ha cominciato la trafila delle visite mediche. Bani arriva con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare in caso di salvezza. Ma il mercato del Parma non è certo finito qua. E non finirà neanche con l'arrivo di Joshua Zirkzee. Su questo fronte la trattativa si complica, perché il Bayern ha chiesto l'inserimento dell'obbligo di riscatto, mentre il Parma è fermo al diritto. Le parti continuano a lavorare.