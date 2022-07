Calendario, Il Parma trova subito il Bari, si chiude a Venezia. Perrone: "Pronti a dare battaglia"

Il sorteggio a Reggio Calabria dà il via al campionato degli italiani. Crociati subito contro il Bari degli ex Frattali, Di Cesare e Scavone, tre degli eroi dell'ultima promozione in Serie A.

Una cornice meravigliosa come il Lungomare di Reggio Calabria ha tenuto a battesimo il nuovo calendario di serie B per una stagione che si annuncia entusiasmante. Per il Parma, a seguire l'evento, il direttore operativo Stefano Perrone. I crociati cominciano la loro corsa alla Serie A contro il ... al Tardini. Si giocherà il 12 di agosto, alle 20:30.

Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B: "Quella scorsa è stata una stagione entusiasmante e di grande crescita. Questo è merito di tutti i presidenti che c'erano lo scorso anno e sono convinto che quelli presenti qui stasera faranno lo stesso".

Stefano Perrone, direttore operativo del Parma: "Siamo pronti, il calendario è molto bello. Il Bari è una squadra di primo livello, speriamo sia una giornata di sport pieno. E' un campionato che unisce l'Italia da nord a sud, siamo molto felici di partecipare e saremo competitivi".

Il campionato di serie B non si fermerà durante la lunga pausa del Campionato del Mondo, anzi: per la sosta lunga in occasione di Qatar 2022 si disputeranno 4 giornate.

1° GIORNATA Parma-Bari 2° GIORNATA Perugia-Parma 3° GIORNATA Parma-Cosenza 4° GIORNATA Genoa-Parma 5° GIORNATA Parma-Ternana 6° GIORNATA Ascoli-Parma 7° GIORNATA Parma-Frosinone 8° GIORNATA Pisa-Parma 9° GIORNATA Parma-Reggina 10° GIORNATA Sudtirol-Parma 11° GIORNATA Parma-Como