Cassano al Tardini: tra selfie e abbracci

Giornata di rimpatriate a Parma. Oltre ai fantastici eroi di Wembley, ai quali il club ha reso omaggio al Museo Ceresini per il trentennale della Coppa delle Coppe, il Tardini ha visto anche il ritorno di Antonio Cassano, per la partita tra Parma e Brescia. L'ex fantasista del Parma, oggi opinionista della BoboTv e uomo di punta del talk show di Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, ha riabbracciato tanti amici: da Sandro Melli, suo ex team manager, fino a Gigi Buffon con il quale Cassano conserva un rapporto splendido. Tanti i selfie con l'ex pibe de Bari, uno dei talenti più cristallini passati da Parma e che il Tardini si è goduto per 53 partite nelle quali ha messo a segno 17 gol contribuendo in maniera importante al raggiungimento dell'Europa League, cancellata poi dal tribunale.