Chichizola suona la carica: "Parma, niente drammi"

"Sarà un punto che, vedrete alla fine, farà muovere qualcosa". Leandro Chichizola è uno che pensa positivo. Il pareggio senza reti contro il Südtirol non ferma la corsa del Parma, lanciato verso la Serie A. Intervenuto a margine di un evento in cui il Parma e il Rugby Le Viole Amatori Parma hanno deciso di realizzare, nel segno dell’unione e dell’amicizia fra gli sport, un’iniziativa di sport sociale che prenderà vita sabato 13 aprile e che vedrà i piccoli tifosi ospiti al Tardini durante Parma-Spezia, il portiere argentino ha spiegato lo stato d'animo dei suoi dopo due partite senza vittoria. Un punto rimediato contro Catanzaro e Südtirol accolto senza drammi nello spogliatoio crociato: "Vincere in questo momento storico del campionato diventa ogni volta più difficile - spiega il portiere - poiché tutti si giocano tanto in questo periodo del campionato. Il Südtirol, nell’ultima partita in casa, aveva vinto con una squadra che è sotto di noi in classifica (la Cremonese ndc) e vuol dire che non è facile raggiungere una vittoria contro una squadra così. Prendiamo in maniera positiva questo pareggio in questo momento storico del campionato. Contro lo Spezia noi giocheremo davanti al nostro pubblico e penso che questo ci darà una grande mano".

La nota positiva è che il Parma, nella trasferta di Bolzano, è riuscito a mantenere la porta inviolata in una partita di Serie B, dopo che nelle 10 gare precedenti aveva sempre concesso almeno un gol (14 reti concesse nel parziale). "Sono momenti - spiega Chichizola -, dobbiamo ritrovare l'equilibrio che ci ha contraddistinto per tutto il campionato. Senza fasciarci la testa o farci male tra di noi". Puntare sull'unione del gruppo e sulla sintonia con i tifosi può essere una buona ricetta, secondo Leandro: "Dobbiamo continuare a spingere tutti insieme, da qui in avanti tutte le partite saranno importanti. Il problema del gol? Speriamo di uscire subito da questa situazione perché, facendo gol chiaramente si possono vincere le partite. Ma non pensiamo in negativo: abbiamo avuto tante possibilità di fare gol, con la palla che per 10, 15 centimetri non è entrata. Ma, come ho detto prima, questi sono momenti".