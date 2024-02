Como-Parma, Man sostituito all'intervallo: la situazione

Dennis Man tiene i tifosi del Parma con il fiato sospeso. All'intervallo della partita contro il Como, il rumeno è rimasto negli spogliatoi, al suo posto è entrato Partipilo. Il motivo? Durante uno scontro di gioco, Man ha rimediato una botta al polpaccio che lo ha costretto al cambio. A fine gara, l'allenatore del Parma, Fabio Pecchia, si è detto comunque tranquillo: "Spero non abbia nulla di grave, ha preso un colpo, al polpaccio. Però nulla di muscolare. Questo mi fa stare tranquillo perché è solo una botta e, in quanto tale, gli va dato solamente il tempo di riassorbirla". L'entità di questo colpo sarà valutato alla ripresa degli allenamenti: si capirà solo allora se, contro il Cosenza nel turno infrasettimanale (martedì, 27 febbraio), Pecchia potrà contare sull'esterno rumeno che, anche contro il Como, ha dato il suo contributo andando vicino al gol. È riuscito a creare qualche situazione pericolosa che però non ha concretizzato. Ha tirato cinque volte verso la porta di Semper, Man. Due volte ha centrato lo specchio, in un'occasione è stato bravo il portiere e in altre due i tiri sono stati respinti. Ha avuto un paio di volte la palla del raddoppio sui piedi, ma sotto porta è stato poco freddo. Fino alla sostituzione.