Coppa dei club Emilia Romagna: 29 squadre ai nastri di partenza

E’ iniziata il 9 febbraio la IX edizione del Campionato Regionale Padel Amatoriale a squadre MSP Emilia Romagna, con la prima giornata della fase a gironi. Alla competizione, che fa parte della Coppa dei Club 2024, partecipano 29 squadre. Le squadre sono suddivise in 5 gironi, di cui uno a 5 squadre, con gare di andata e ritorno. Alla fine della fase a gironi le migliori 2 di ogni girone passano agli ottavi di finale (10 squadre) più le due migliori terze (12 squadre) le rimanenti terze e quarte classificate (8 squadre) disputeranno i play off con gare di andata e ritorno per determinare le 4 che andranno a completare il tabellone degli ottavi di finale (16 squadre). La finale per aggiudicare il titolo di Campione Regionale 2024 è prevista per 23/24 giugno in gara unica.

Il campione in carica 2023 è il PRO Parma Academy.

Il Presidente del Comitato Regionale MSP Emilia Romagna, Alessandro Lualdi, esprime la propria soddisfazione per l’organizzazione della manifestazione: ”abbiamo incrementato ancora una volta il numero delle squadre partecipanti arrivando a ben 29 squadre iscritte che rappresentano una buona parte del territorio regionale. Il Padel in Emilia Romagna è in forte crescita e molti nuovi campi sono stati costruiti. Nuovi club sono nati ed hanno già manifestato il loro interesse a partecipare alla edizione 2025 avendo ricevuto ottime informazioni sulla qualità della manifestazione”. Continua Lualdi: ”lo sforzo organizzativo delle passate edizioni, la professionalità portata alla gestione della competizione, l’interesse di alcune aziende a fornire materiale tecnico sta ripagando il nostro impegno”. Conclude il Presidente: ”siamo soddisfatti di quanto fatto in questi otto anni di attività del Padel. Siamo stati tra i primi a credere nello sviluppo di questa disciplina sportiva, che sempre di più richiama l’interesse di atleti giovani e meno giovani. I prossimi impegni vedranno la organizzazione del Campionato Regionale Giovanile, il Circuito Summer Cup, e in autunno la Coppa Emilia 2024 ormai giunta alla sua quarta edizione. Stiamo procedendo con i Corsi di formazione di istruttori, sia di primo che di secondo livello, sia di aggiornamento. Non dimentichiamo il Pickleball (abbiamo già fatto i corsi di istruttori) che nella nostra regione sta avendo una notevole crescita”.

La Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo nazionale con On Electric Charge Mobility e confermato le collaborazioni con Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle. A livello Regionale i partner della Coppa dei Club Emilia Romagna sono Xenia Global, Asics e Devira Viaggi.