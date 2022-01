Covid, Buffon torna negativo

Gigi Buffon si è negativizzato e questo pomeriggio si sta allenando per la prima volta con il Gruppo Squadra a Collecchio. La notizia più attesa in casa Parma è arrivata nel tardo pomeriggio. Il portiere sarà a disposizione regolarmente per la partita contro il Crotone.

Quando finalmente il tampone è negativo, e puoi tornare ad allenarti ????#ForzaParma #Buffon pic.twitter.com/F1x1jkOcQ9

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) January 12, 2022