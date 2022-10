Da barista a campionessa italiana di Bikini: Angelica e il suo sogno che si avvera

Da barista a campionessa italiana di Bikini Novice, Categoria Esordiente. La vita di Angelica Melcarne è cambiata in un anno. Non è certo bastato schioccare le dita per trasformare in sogno la sua passione: tra un allenamento e un altro mille rinunce, diverse lacrime hanno rigato il volto gentile di una ragazza decisa e determinata nel portare avanti il suo progetto, nato un po' per caso e innaffiato dai consigli del coach Francesco, che le ha aperto le porte del Cubo Fitness in via La Spezia per prepararla all'avventura più straordinaria dell'ultimo anno. O per lo meno così la racconta Angelica che a Brendola, in provincia di Vicenza domenica 16 ottobre si è laureata Campionessa italiana di Bikini Novice, Categoria Esordienti e vice campionessa italiana di Bikini, strappando il pass per la Rimini Wellness in giugno, dove si coltiva un'aspettativa più alta che richiede un impegno maggiore. Roba che non può spaventare una tipa determinata come lei. Prima della gloria però, il lavoro di un anno, gli stenti e i sacrifici. La decisione difficile di lasciare il bar dei genitori per prendersi cura del suo corpo. Prima la palestra, intesa come sfogo. Quella che poi è diventata casa sua, pronta a custodire un sogno cullato per 12 mesi.

Angelica, come nasce questa passione per questo sport?

"Ho sempre fatto la barista, ma ho amato sin da piccola lo sport in generale. Ho praticato nuoto per anni, fino a quando ho incontrato Francesco. Ho cominciato ad allenarmi con mio marito grazie a lui, mi sono avvicinata a questo mondo grazie ai suoi consigli. Adesso, dopo un anno, ho capito cosa vuol significa questo sport affiancandolo e lavorandoci insieme".

E' stata dura preparare la gara?

"Sì, molto. Abbiamo cominciato un anno fa, prima con allenamenti classici, poi virando sulla preparazione che avrebbe portato alla gara. Con l’anno nuovo, abbiamo valutato l'ipotesi della gara del 16 ottobre. Per tanti giorno ho pianto, non volevo allenarmi. C’erano dei momenti in cui non mi sentivo pronta, ma grazie a Francesco e a mio marito sono andata avanti".

Ci spieghi in cosa consiste questa gara.

"I giudici guardano la simmetria fisica delle ragazze, l'andamento della muscolatura, la definizione e le classiche pose. Eravamo in 16 nella Categoria Esordienti Bikini e in 12 nella Novice, quando ho vinto non mi sono resa neanche conto".

Perché ha scelto questo sport?

"Lavoravo dalla mattina al pomeriggio, poi venivo qui in palestra, all'inizio per sfogarmi, tenermi in forma. Poi mi è piaciuto quello che facevo e ho cominciato a lavorare in palestra: Francesco mi insegnava il mestiere e rimanevo qui fino alle di sera. Facevo le pulizie inizialmente. Poi ho cominciato a fare sul serio. Mi sono appassionata a questo mondo e ho cominciato a studiarlo: ho dato degli esami. Uno da personal trainer, uno da allenatore funzionale livello 1 e 2 e adesso sto cercando di prendere un Master per arrivare al professionismo. Sto studiando il Project Invictus per diventare Personal Trainer di livello".

Immagino che la sua vita sia cambiata.

"Sì, decisamente. Da quando ho cominciato a lavorare qui e a intraprendere questo percorso ho cambiato alimentazione e ho seguito un nutrizionista: ho dovuto rinunciare per settimane a verdure, proteine e carboidrati. Avevo tutto bilanciato. Ho dovuto eliminare però la frutta e gli zuccheri di qualsiasi tipo, ho dovuto mangiare pollo, tonno e tacchino, sempre tenendo il mio fisico sotto controllo. Sono stata un’atleta per diversi mesi".

E ora?

"Ora viene il difficile. Adesso bisogna provare a migliorarsi e a confermare il podio".

Cosa consiglia a un giovane che vuole avvicinarsi agli allenamenti?

"La palestra non è solo benessere fisico ma è anche mentale. Ti dai degli obiettivi, aiuta l’autostima e gli sforzi. All'inizio era una valvola di sfogo: a fine allenamento mi sentivo soddisfatta di quello che avevo fatto e sapevo di aver dato quello che avevo dentro".