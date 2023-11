È un Parma fatto in casa quello di Fabio Pecchia. Homemade, per dirla alla Kyle Krause che sta vivendo sicuramente il suo periodo di massimo splendore da che è diventato presidente. La parentesi della Serie A è stata in fin dei conti un trampolino per un goffo tuffo in Serie B. Adesso, dopo anni di fiele, si è tornati a sorseggiare bollicine. Infatti, mentre la squadra maschile viaggia a ritmi sostenuti e sogna la promozione, quella femminile rosicchia punti e si piazza - al momento - quarta a due punti dalla vetta. Di sicuro per Krause è un bel vedere, dopo tutti gli sforzi profusi i frutti stanno per maturare ed essere raccolti. In più, il presidente gioca su diversi fronti come sempre. E se da un lato c’è il campo a dare soddisfazione, dall’altra si attende il sì da parte della Conferenza dei servizi per il progetto di restyling del nuovo Tardini, oltre che la consegna del progetto definitivo per l’ammodernamento del Centro Sportivo di Collecchio. Identità e senso di appartenenza, fondamenta della nuova casa di KK.

A proposito di casa, dunque, il Parma ha costruito il suo primato proprio nell’impianto di viale Partigiani d’Italia. Nessuna squadra, tra Serie A e Serie B, ha fatto meglio dei crociati: quella di Pecchia, in sette turni giocati al Tardini ha conquistato 17 punti su 21 disponibili. Passo da grande che Inter e Juventus, tanto per citare le due big che al momento sono ai piani alti della classifica di Serie A, inseguono. I nerazzurri in sette partite in casa hanno collezionato 16 punti (uno in meno dei crociati). Come la Juventus che però ha una gara in meno (6). Fatturato da big quello di Pecchia che adesso ha il compito di rivitalizzare il gruppo sgonfiato dalla puntura di Lecco, dove è stato interrotto un cammino importante. Nel 2023, il Parma è la squadra che ha totalizzato più punti in Serie B: in 32 gare ne ha portati a casa 62. Quasi due a partita. Come i gol (a partita) che ha segnato in 11 delle 12 gare casalinghe. È record nei match interni. E sabato, ore 14, arriverà il Modena quinto in classifica e lontano 7 punti dal Parma in un derby che evoca sempre fascino e richiama al grande calcio. Un calcio di altri tempi, un calcio fatto in casa. Come questo Parma che riparte dal Tardini con la voglia di stupire.