Under 15 e Under 19 dell'Energy Parma alle finali regionali

Sarà un weekend intenso e ricco d’emozioni quello che la Wimore Energy Volley Parma si appresta a vivere in ambito giovanile. L’Under 15 Regionale e l’Under 19 del settore maschile, infatti, saranno impegnate nelle rispettive Final Four Regionali di categoria che daranno l’accesso alle fasi nazionali. La prima a scendere in campo, in ordine temporale, è l’Under 15 di Raho, Meli e Cova che domani pomeriggio alle 16 affronterà a Punta Marina, in provincia di Ravenna, la Bper Banca Vgmodena Volley e, in caso di successo nel penultimo atto, disputerà alle 20,30 la finalissima sempre alla palestra Moretti contro la vincente dell’altro confronto tra Zinella Bologna e Dinamo

Pallavolo Bellaria Igea Marina. Un traguardo meritato e legittimato dal secco 3-0 rifilato in settimana nei quarti all’Alsenese Pallavolo, già battuta in Final Four Provinciale. Con lo stesso risultato in trasferta ai danni della Gas Sales Bluenergy Piacenza l’Under 19 di Borghi e Del Prete si è guadagnata la qualificazione alla Final Four Regionale a Parma, dove domenica mattina alle 11 alla palestra Oltretorrente contenderà a Modena Volley un posto nella finale in programma alle 17 ancora all’Oltretorrente. Dalla parte opposta del tabellone si sfideranno Niagara 4T Ferrara e Consar Ravenna 19 che completano il quadro delle quattro migliori realtà giovanili dell’Emilia Romagna nella fascia d’età più alta. Ma le soddisfazioni in casa Wimore Energy Volley Parma non si fermano qui perché nelle scorse ore anche l’Under 13 3x3 maschile ha conquistato il passaggio alla fase regionale che prevede il prossimo 26 giugno un concentramento a Reggio Emilia.