Estevez: "Più forti dopo la sconfitta ai PlayOff, vogliamo andare in Serie A"

Nahuel Estevez è uno degli assi portanti di questo Parma. Che, per il mediano cresciuto con il mito di Juan Sebastian Veron, non ha segreti. "Ho avuto il piacere di averlo come presidente all'Estudiantes. Qui lui ha fatto la storia perché ha vinto tanto. Sono orgoglioso di essere qua, mi ha parlato bene di questo grande club con una grande storia. Per me è un piacere essere qua. Il rapporto con i tifosi? Buonissimo. Loro sono l'uomo in più. Per noi sono importanti. Quello che abbiamo fatto è anche grazie ai tifosi. Abbiamo fatto una prima parte molto buona - dice nell'intervista a Dazn - ma manca ancora tantissimo". La sua prima partita in Italia l'ha portato proprio a sfidare il Parma. Vestiva la maglia dello Spezia. "Ho colpito un palo, mi ricordo. Avevo, evidentemente, il Parma nel destino". Nahuel si racconta a Dazn Talks, rispondendo alle domande dei tifosi. Definisce l'obiettivo del Parma, ribadendo le ambizioni del Club: "Gli auguro di tornare dove merita, cioè la Serie A. E io preferisco segnare il gol decisivo all'ultima giornata rispetto a un salvataggio: chi segna rimane nella storia. La gara più difficile? Siamo andati a Lecco, per dire, hanno fatto una grande partita contro di noi in un campo molto complicato per tutti. Le partite in Serie B sono molto difficili, manca tanto e non possiamo abbassare la concentrazione. L'anno scorso contro il Cagliari siamo usciti in semifinale, eravamo in vantaggio per 2-0, poi abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori e abbiamo imparato. Sentivamo di essere forti, di fare una grande partita. Ma ormai è passata. Le sconfitte servono per migliorare".

Sulla stagione attuale, quella che vede il Parma primo in classifica a +6 da secondo e terzo posto, Estevez la pensa così: "Sappiamo com'è la Serie B e dobbiamo stare con i piedi a terra. Non abbiamo fatto nulla, sappiamo che questo è un torneo che cambia velocemente. Non mi piace parlare degli altri, posso dire però che noi siamo un grande gruppo noi, penso che tutti anche chi non gioca tanto, lotta insieme a noi per l'obiettivo. Quando siamo un gruppo buono si possono raggiungere gli obiettivi. L'importante è questa mentalità: uniti e insieme, sempre. Se devo lottare per i miei compagni non è un problema".

La grande famiglia argentina a Parma è più unita che mai. Tra asado e mate, Estevez si sdoppia anche fuori dal campo: "Sono io il più grande cuoco di asado - dice a Dazn -. Gli altri lasciano a me il compito di cucinare. Mi diverto mentre bevo asado aspetto che la carne cuocia sulla brace. Bevo un mate al mattino, con i ragazzi al centro sportivo, poi uno a casa verso le 5-6. Due al giorno. Noi abbiamo un angolo mate, agli italiani non piace tanto ma noi possiamo convicerli e prepararne uno per tutti. Dolce, amaro, come preferite. Non possiamo mettere zucchero nel nostro mate altrimenti la nutrizionista ci sgrida. Per noi il mate è importante: lo beviamo mentre parliamo tra amici. Un anno fa abbiamo gioito per il trionfo dell'Argentina al Mondiale. Giocavamo contro la Spal, io sono arrivato a casa dopo 15'. Per me è stato il giorno più bello della storia del calcio. Siamo stati troppo felici per Messi. È un esempio per tutti noi. Il più forte tra i miei compagni? Potrei dire Bonny, Man, ma dico Ansaldi: un po' 'vecchietto' ma ha una qualità straordinaria. Calcia con entrambi i piedi, è un top. Così come Vazquez. El mudo è un calciatore di un livello superiore. Bernabé? Può fare la Champions in futuro, ha mentalità, qualità, si allena bene. È un animale, lo vedete". Estevez, ha già la testa ad Ascoli. "Ci aspetta una gara dura. Ma noi siamo a casa nostra, vogliamo fare una grande partita".