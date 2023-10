Estevez, più no che sì: e Pecchia pensa già al Piano B

Diminuiscono con il passare dei giorni le speranze di poter vedere Nahuel Estevez a Venezia. Fabio Pecchia e il suo staff stanno monitorando quotidianamente l'argentino dopo il problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi saltando la gara di Cremona, ma la decisione sembra presa: il centrocampista, che intanto lavora a parte al Mutti Training Center alternando corsa a sedute di fisioterapia, dovrebbe saltare la gara del Penzo per farsi trovare pronto dopo la sosta. Ci sono ancora due giorni di tempo per valutare la sua situazione, ma in casa Parma l'intenzione sarebbe quella di evitare rischi inutili e di prolungare poi i tempi di assenza per un calciatore ritenuto fondamentale nell'economia del gioco crociato.

A Cremona il reparto ha funzionato anche senza l'argentino che, solitamente, garantisce equilibrio al sistema di Pecchia. Per il tecnico, Estevez è il calciatore ideale, tanto da reclamarne un vice in chiave mercato. L'ex Estudiantes si è rivelato prezioso in fase di non possesso, bravo a sporcare le linee di gioco avversarie, riuscendo a intercettare numerosi palloni che rende poi giocabili per i compagni. È fondamentale anche in fase di possesso perché riesce a dare sicurezza al reparto dettando talvolta i ritmi. Personalità e sapienza tattica sono ingredienti che nell'impianto collaudato del Parma non devono mancare mai. Sa gestire i momenti, abbassare la tensione e raffreddare il pallone quando tende a scottare di più. Ma a Venezia, difficilmente andrà in campo. Ci sono ancora due giorni per sperare e valutare come reagisce Estevez. Intanto Pecchia sta pensando alla soluzione alternativa: Harnani e Bernabé davanti alla difesa, con Sohm chiamato a dare una mano quando il pallone lo gestirà la squadra di Vanoli. Servirà un'altra gara di sofferenza, il Parma potrà garantirla. Anche senza Estevez.