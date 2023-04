I Boys: "Presidente, il tuo piano fa ca...re: anche Pederzoli deve andare"

"Presidente, il tuo piano fa ca...re! Anche Pederzoli se ne deve andare". Presa di posizione dei Boys durante Parma-Palermo. A inizio secondo tempo è comparso in curva Nord uno striscione polemico per sottolineare il dissenso nei confronti delle scelte societarie. Lo zoccolo duro del tifo gialloblù, per la prima volta nella gestione a stelle e strisce, ha attaccato frontalmente il presidente e le sue scelte.