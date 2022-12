Il Consorzio del Salame Felino IGP al fianco di GS Felino per tre anni

Si rinnova la partnership tra il Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP e l’associazione sportiva GS Felino: oltre alla stagione sportiva in corso, l’accordo copre anche il prossimo biennio, fino al 30 giugno 2025. La novità principale riguarda il calcio femminile: per la prima volta nella storia più che cinquantennale della società sportiva, infatti, quest’anno ha debuttato nel campionato di Eccellenza regionale una squadra di calcio a undici femminile. Il marchio del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP figurerà quindi sulle maglie da gioco della squadra femminile, della prima squadra maschile, che milita nel campionato Promozione, della squadra Juniores, impegnata nel campionato regionale di categoria Under 19, e delle squadre giovanili e primi calci. Complessivamente sono oltre 300 i tesserati dell’associazione sportiva GS Felino, nata nel 1966 e punto fermo nel panorama del calcio dilettantistico parmense, che faranno da ambasciatori del Salame Felino IGP. A spiegare le ragioni dell’accordo con GS Felino è Umberto Boschi, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP: «Questa partnership ha innanzitutto un significato identitario: Felino è il paese sulle colline parmensi a cui, da secoli, è storicamente legata la tradizione del Salame Felino IGP. Il nostro è anche un impegno sociale: GS Felino è molto più di una semplice società sportiva. È un punto di riferimento per tanti giovani del nostro territorio, a cui veicola forti valori educativi.

Abbiamo apprezzato molto la novità rappresentata dal progetto del calcio femminile, perché veicola dei principi in cui il Consorzio crede molto: le pari opportunità, l’inclusione, l’uguaglianza, il rispetto, l’amicizia e la sportività. Il caro energia, che ha colpito duramente anche le aziende del nostro comparto, ha creato difficoltà alle società sportive, erodendone i bilanci: di qui la decisione del Consorzio di Tutela di proseguire il cammino intrapreso a fianco di GS Felino per altri tre anni, in modo da garantire alla società un po’ di tranquillità e la possibilità di programmare più serenamente il futuro». Contento per il raggiungimento dell’accordo è Luca Saccardi, Coordinatore Generale di GS Felino: «Rappresentare l'identità del territorio era per noi un passaggio necessario. Farlo attraverso il Consorzio che è custode della storia e tutela un prodotto che identifica il paese Felino in tutto il mondo è per noi motivo d'orgoglio. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Boschi, il Vice Presidente Aschieri e tutto il CdA per essersi nuovamente uniti a noi per l'inizio di una nuova avventura, alla base del piano di sviluppo 2023/2025».