Il Parma a colloquio con Raiola: l'esito dell'incontro

Nel ritiro blindato di Collecchio, in attesa dell’ufficialità del nuovo tecnico Fabio Liverani, si lavora per cercare di farsi trovare pronti. La prossima stagione è alle porte, il ds Marcello Carli e il suo braccio destro Alessandro Lucarelli si sono messi all’opera da giorni per rinforzare la squadra. Giornate di colloqui e incontri. Quello di oggi ha visto protagonista Mino Raiola, agente tra gli altri di Mario Balotelli, in cerca di squadra. Non rientrerebbe nei piani del Parma l’attaccante, destinato probabilmente al mercato estero. Ma la scuderia di Raiola è piena di talenti che potrebbero fare al caso del Parma: ci sarebbe anche il profilo di Luca Pellegrini, che con Marcello Carli ha lavorato a Cagliari. Il suo prestito dalla Juventus scade il 31 agosto, dopo di che il terzino farà ritorno alla Juventus, proprietaria del cartellino. E da qui potrebbe intavolarsi una trattativa con il Parma per un eventuale prestito, visto che il Parma cerca rinforzi sugli esterni. Più dura arrivare a Giacomo Bonaventura, attualmente svincolato ma con un ingaggio pesante e insopportabile per le casse del Parma. Occhio ad Andrea Pinamonti, giocatore tornato sul mercato che potrebbe fare comodo in caso di Andreas Cornelius. Quasi impossibile arrivare a Moise Kean, legato all’Everton fino al 2024 ma con costi quasi proibitivi per il Parma.

