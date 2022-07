Il Parma mette Leris nel mirino

Giornata di assoluto riposo in Val di Pejo per il Parma. Dopo la sgambata di ieri in altura Fabio Pecchia ha scelto di dare alla squadra un giorno di relax trascorso dai calciatori nella splendida località trentina. Una visita al Monte Vioz, che fa parte del complesso del Gruppo dell'Ortles Cevedale teatro di alcuni scontri della Prima Guerra Mondiale combattuta a 3.500 metri. La cosiddetta Guerra Bianca, durante la quale molti giovani del vecchio impero Austro-Ungarico hanno difeso i confini dagli assalti degli 'italiani'.

Da domani si ricomincerà a lavorare a ritmo di doppie sedute, fino all'amichevole di Ponte di Legno, calendarizzata per sabato contro la Samp. A proposito di Sampdoria, piace Medhi Leris, esterno l'anno scorso al Brescia indicato da Pecchia come un possibile rinforzo per l'esterno, ruolo chiave nel suo gioco. Il mancato arrivo di Zanimacchia e le difficoltà di arrivare a Cambiaghi, calciatore che l'Atalanta lascerà eventualmente solo a fine ritiro, hanno spinto i dirigenti crociati a guardare in casa Samp dove c'è di mezzo la situazione legata a Grassi e alla quale - da oggi - si aggiunge anche quella legata a Medhi Leris.