Lautaro Valenti: "Ho voglia di dare sempre il massimo per il mister e i miei compagni"

Le dichiarazioni del difensore crociato Lautaro Valenti, rilasciate al termine della partita Salernitana-Parma, valida per i 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa.

“Non mi aspettavo un mio inizio di stagione così importante, ma il mister si è fidato di me e io devo dare tutto quello ho dentro. Lo devo dimostrare in campo, dare il 100 per cento sempre in ogni momento. Romagnoli? Ogni volta che c’è un calciatore nuovo al fianco, si apprende molto di più. Simone ha molta più esperienza di me e io lo devo ascoltare. Deve essere così. Devo ascoltare i suoi consigli, sono importanti. Coppa Italia? Siamo felici di aver passato il turno, in tutte le partite dobbiamo dare il 100 per cento. Non dobbiamo guardare i nostri rivali, noi dobbiamo essere in grado di dare sempre il massimo. Personalmente mi sento cambiato, nella mentalità. Prima sono stato molto male con un infortunio ma oggi sono qui e so quello che devo dare per il mister e per i miei compagni“.