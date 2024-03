Man si toglie dal mercato: “Voglio giocare in Serie A con il Parma”

La stella di Dennis Man brilla anche lontano da Parma. Nella partita amichevole contro l'Irlanda del Nord, finita 1-1, il rumeno ha segnato il gol del pari con un tiro potente che ha piegato le mani al portiere Conor Hazard. A fine partita, l'esterno offensivo crociato ha parlato anche del suo futuro, oltre che del momento che sta vivendo con la Nazionale, togliendosi di fatto dal mercato: " Non sono a conoscenza di offerte e non sono interessato. Sono al Parma, voglio contribuire alla promozione del Club e giocare con questa squadra in Serie A".

Ha chiuso così, forse una volta per tutte, il capitolo, Man. Il rumeno, che sta trattando anche il rinnovo del suo contratto (in scadenza nel giugno del 2025), sta vivendo la sua migliore stagione da quando è in Italia. 11 reti e 5 assist sono un bottino di tutto rispetto che lo vedono coinvolto in maniera totale nel gioco di Pecchia, bravo a ritagliargli un ruolo da protagonista: " La buona forma in cui mi trovo deriva dalla continuità quotidiana degli allenamenti e dal fatto che non ho avuto infortuni. Stiamo provando di partita in partita a migliorare il gioco, a ottenere la vittoria e penso che in futuro le cose miglioreranno. Non so cosa ci siamo persi finora, ma penso che dobbiamo lasciarci il passato alle spalle e concentrarci sul presente", con la chiusura dedicata alla Nazionale, come si legge su Fanatik.ro.