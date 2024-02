Rugby, Sei Nazioni: Matteo Canali delle Zebre convocato in Nazionale

Matteo Canali, seconda linea delle Zebre Parma, è stato convocato in Nazionale in preparazione del match contro l'Irlanda. Gli Azzurri saranno impegnati domenica 11 febbraio alle 15 locali (16 italiane) all’Aviva Stadium di Dublino affrontando i padroni di casa dell’Irlanda, match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in chiaro su Tv8. Doppio allenamento pomeridiano presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti che dal pranzo di oggi torna ad essere il quartier generale degli Azzurri verso il secondo impegno nel torneo.