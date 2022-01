Mercato bloccato e legato a Man: no a Giovinco, si spera per Farias

Iachini dice ‘no’ a Giovinco per adesso e aspetta Diego Farias, per il quale i dialoghi si sono raffreddati. Il diktat di Beppe, che attende almeno un rinforzo per reparto, però è stato chiaro: servono calciatori pronti che sappiano mettersi a disposizione soprattutto dal punto di vista mentale. Nella testa del tecnico, il girone di ritorno viene inteso come una lunga guerra sportiva piena di battaglie da vincere a tutti i costi. Servono ‘iachiniani’ convinti che possano incarnare l’animo battagliero del tecnico e trasferire sul campo il suo ardore.

Non semplice reperirli subito sul mercato, almeno per quanto riguarda il reparto avanzato. Il primo nome sulla lista dell’allenatore continua ad essere quello di Diego Farias. Il brasiliano si trova attualmente a Soracaba, nello Stato di San Paolo. Si allena nella palestra allestita a domicilio, per farsi trovare pronto in caso di chiamata. Per ora, in Serie B, ha fatto sapere di non voler accettare altre squadre oltre a Parma. I contatti con Iachini ci sono stati, ma la pista sembra essersi raffreddata perché non ci sarebbe accordo sulla proposta contrattuale. Iachini spinge per averlo, ma dall’altro lato c’è anche l’esigenza di sfoltire per favorire qualche ingresso, soprattutto nel reparto offensivo.

Con Man e Mihaila, più Tutino, Benedyczak e Inglese, Iachini ha a disposizione 5 attaccanti, considerando anche Felix Correia che il tecnico vede più come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Volendo, Beppe potrebbe adattare nel ruolo di seconda punta anche Vazquez, ma nella sua testa ci sarebbe l’idea di spostare el mudo dietro le due punte. L’impressione però è che se non si sblocca la situazione legata a Dennis Man, finito ai margini del progetto tecnico, il mercato in entrata davanti resta un attimo bloccato. Il Parma avrebbe inserito nelle trattative l’obbligo di riscatto, elemento che frena Galatasaray e Trab, al momento non intenzionate ad affondare il colpo.