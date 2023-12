Mihaila riparte, ma questa volta non può più fermarsi

L'ennesimo tentativo di rilancio: Valentin Mihaila vuole giocarsela ancora per diventare il jolly di Fabio Pecchia. E lo può aiutare il gol che al 91' di Parma-Palermo ha consentito ai crociati di rosicchiare terreno nei confronti dei rosanero e sperare che succedesse poi quello che è successo. Il 3-3 di Charpentier con il quale i crociati hanno completato la rimonta, se volete, è figlio anche della staffilata del rumeno che ha bucato Pigliacelli, tornando ad assaporare quella sensazione che gli mancava dal 3 settembre del 2022: in Genoa-Parma Valentin era stato un trascinatore con due assist e un gol. Curiosità: anche quella partita finì 3-3. 463 giorni dopo, Mihiala è tornato ad alzare le braccia al cielo con la maglia del Parma, un digiuno lungo appesantito da problematiche fisiche che da quel momento in avanti lo hanno costretto a saltare 27 partite su 54 in programma. La metà esatta. I suoi muscoli di cristallo non esaltano le qualità straordinarie di cui dispone. Serve giocare con continuità, ma Pecchia, nonostante i continui pit stop, se lo coccola e non perde occasione di accarezzarlo pubblicamente dimostrando di riconoscere il suo valore. "Per Vale sono molto contento - ha detto a fine partita l'allenatore del Parma - era entrato molto bene in area prima del gol. E poi la rete, lo avevamo detto che era in dirittura d’arrivo. Sarò noioso, ma noi abbiamo bisogno veramente di tutti. Mihaila ritrova il gol dopo tanto tempo con il Parma, speriamo che possa dargli la serenità giusta".

Serenità e, magari, anche la continuità. In 28' ha contribuito in maniera sensibile alla rimonta. Un tiro, quattro passaggi positivi, tanta corsa. Il tempo per riprendersi il Parma c'è. Le aspettative alte nei suoi confronti spesso hanno finito per tradirne il decollo. Per come gioca il Parma, con un calcio pensato e proposto in modo così verticale, Mihaila può risultare decisivo per la rapidità con la quale pensa, la velocità attraverso cui si infila negli spazi e la tecnica che mostra di avere nell'uno contro uno. Ora che anche il suo amico Man sembra essersi mentalizzato per bene sul mondo che lo circonda, a Valentin non resta che adeguarsi. E provare l'ennesimo tentativo di rilancio.