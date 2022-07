Mondiali di atletica: negli Usa Sara Fantini sfiora il bronzo, quarta nella finale del martello

La salsese Sara Fantini sfiora il sogno di una medaglia mondiale. A Eugene, negli Stati Uniti, l'azzurra parmense ha chiuso la finale del lancio del martello femminile al quarto posto. Il secondo lancio, da 73.18, è una misura che vale il secondo posto temporaneo, in chiara progressione positiva dopo il 71.45 d'esordio. Dopo aver battuto per tre volte consecutive il record nazionale portandolo a 75.77 negli scorsi mesi, la Fantini ha accarezzato l'impresa del podio mondiale. Ma l'azzurra non riesce a migliorarsi nei successivi ritorni in pedana, mentre le avversarie avanzano in classifica.

Medaglia d’oro alla statunitense Brooke Andersen, con 78.96, davanti alla canadese Camryn Rogers, argento con 75.52. Il bronzo va alla statunitense Janeè Kassanavoid, con 74.86.