Osorio è tornato e si gioca il rinnovo

È tornato nei ranghi anche Yordan Osorio. Sabato a Cosenza la sua presenza, con tanto di fascia di capitano, indossata per la quinta volta in questo campionato (sesta in stagione, con la Coppa Italia compresa), ha permesso a Pecchia di riproporre la coppia centrale che meglio coniuga esperienza e praticità. Assieme a Circati, il venezuelano ha ritrovato brillantezza dopo il problema fisico che lo aveva costretto a stare fuori per cinque partite a cavallo della sosta per le Nazionali. Nel mentre, anche se non al 100%, Osorio era comunque partito per il Venezuela dove ha giocato titolare la gara della Vinotinto contro il Perù, sfida valida per la sesta giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali in programma in Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026. La partita era diventata celebre per via degli scontri tra i giocatori del Venezuela e la Polizia dopo l'1-1.

Osorio, che quest'anno ha messo insieme nove presenze in campionato, è tra i difensori del Parma quello che vanta il curriculum più importante. Questo, alla lunga, può fare la differenza. In una corsa a tappe come è di fatto il campionato di Serie B, vince chi arriva meglio verso la volata finale. E Yordan, che di partite 'pesanti' ne ha giocata qualcuna, può sicuramente essere d'aiuto per i giovani che stanno crescendo, con buoni risultati, grazie al lavoro di Fabio Pecchia e del suo staff. Il suo contratto, però, è in scadenza. Il Parma può decidere se esercitare o meno un’opzione per estendere il contratto per un anno in più rispetto alla scadenza attuale (30/6/2024), a prescindere da come finirà la stagione. Ma, per ora, l'area tecnica crociata non sembra essersi addentrata in questo terreno. Osorio, che a maggio compirà 30 anni, arriverebbe in fondo al campionato senza la certezza di rimanere in crociato. Per ora, dopo aver messo a posto la sua condizione fisica, cercherà di farsi preferire dal tecnico ai suoi compagni. Pecchia è un allenatore non particolarmente legato a moduli o numeri, sceglie di volta in volta chi gioca in base al merito. La difesa, nella coppia centrale per esempio, spesso è stata modificata con buoni risultati. In attesa del rientro di Valenti, che sta proseguendo il suo percorso riabilitativo e ha già riassaporato il clima che respira la squadra seguendola a Firenze, Osorio rappresenta una carta importante nel mazzo a disposizione del tecnico di Formia. È il difensore del Parma che ha vinto maggiori duelli aerei, 29, con una percentuale del 76,3%. Un buon biglietto da visita per convincere il tecnico a fidarsi pienamente di lui. Che intanto è tornato nei ranghi, in attesa di trovare la condizione migliore.