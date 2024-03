Osorio pensa alla Serie A: "Parma, ci siamo quasi"

Le buone notizie per il Parma arrivano anche dall'altra parte del mondo. Nella pausa per le Nazionali, i ragazzi di Fabio Pecchia si sono messi in mostra raccogliendo buoni risultati preparandosi per quest'ultima volata di campionato. Dennis Man ha segnato, Botond Balogh si è fatto valere. Pure Yordan Osorio, leader del Venezuela, si è messo in mostra nel doppio impegno della Vinotinto contro Italia e Guatemala. Due amichevoli che servono come tappe di avvicinamento verso la prossima Coppa America che la Muraglia, come lo chiamano dalle parti di Caracas, si appresterà a giocare da leader della difesa di Batista. Avrà sorriso anche don Fabio, che si avvia a disputare le ultime otto partite di questa Serie B che accompagneranno il Parma alla promozione. "Sono molto contento di quello che sto vivendo a Parma - ha detto Yordan - dopo l'esperienza vissuta lo scorso anno siamo più preparati. Infatti siamo stati abbastanza bravi e, a Dio piacendo, arriveremo in Serie A. La squadra sta bene, noi possiamo solo continuare a lavorare. E a migliorare perché ci aspetta un periodo molto duro e complicato".

Con il Venezuela, Osorio ha giocato entrambe le partite. Centoottanta minuti in due ruoli diversi. Contro l'Italia di Spalletti braccetto di destra nella difesa a tre, l'altra - con il Guatemala - l'ha giocata in un ruolo per lui insolito: centrale di sinistra nella difesa a quattro. "Abbiamo perso tantissimi palloni in mezzo al campo. Il centrocampo si è un po' perso nel primo tempo, nel secondo siamo stati abbastanza bravi. Siamo andati più avanti, abbiamo avuto occasioni da gol come loro. Questo serve per continuare a migliorare. Con la difesa a tre o a quattro non cambia tanto, l'importante è lavorare. Ho giocato per molto tempo con la difesa a tre".