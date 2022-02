Pandev scalpita: "Non vedo l'ora di debuttare al Tardini"

E' arrivato nelle ultime ore di mercato, dopo una trattativa lampo che lo ha portato al Parma. Goran Pandev ha parlato - nel prodotto preconfezionato dall'ufficio stampa del club - della sua nuova avventura. Il macedone, seduto di fianco al compagno Simy, l'altro grande acquisto di una campagna di inverno che è servita a correggere i difetti in costruzione di una squadra che si trova ferma a 25 punti in classifica, ha raccontato il primo approccio con il suo nuovo club.

Il debutto a Benevento per Pandev ha significato “emozioni grandi". Il macedone, per la prima volta in Serie B a 39 anni, ha spiegato il suo momento e quello del Parma. "Mi fa piacere essere qua, è una grande società e una squadra molto importante nel calcio italiano. Spero di aiutare e di fare cose belle per riportare il Parma dove merita. Con Simy abbiamo giocato 45 minuti insieme, ma già lo conoscevo perché ci ho giocato contro: è un grande attaccante che ci darà una grandissima mano. A Parma c’è la storia, in campionato e in Italia, è una società importante. Ci sono passati tanti campioni, per questo ho fatto questa scelta. Parma mi è sempre piaciuta anche quando venivo a giocarci contro, erano sempre partite molto difficili ed era un ambiente bellissimo, uno stadio bello e una storia meravigliosa. Per questo ho scelto di venire qui e sono felice di esserci. Sinceramente i miei nuovi compagni mi hanno sorpreso. Un grande ambiente, un gruppo fantastico, disposto a fare tutto, anche fuori dal campo. Questo atteggiamento sta aiutando noi nuovi che siamo appena arrivati. Adesso tocca solo cominciare a vincere le partite e far felici i tifosi. E speriamo di arrivare ai playoff, dopo proveremo a dire la nostra. La scintilla? Sicuramente la dobbiamo trovare tutti i giorni in allenamento, ho un po’ di esperienza e il lavoro in settimana è fondamentale. Poi in partita le cose vengono naturali. Ho visto che il gruppo ha tanta voglia di fare, ci alleniamo tanto e stiamo molto in campo. Seguiamo il mister adesso, speriamo di cominciare a vincere. Nel momento in cui vinciamo una partita, può scattare la scintilla che vuole il mister. E spero che non ci fermi più nessuno. Non vedo l’ora di scendere in campo al Tardini, perché è uno stadio importante e lo voglio fare con una maglia importante addosso. Importante sarà anche vincere la partita. Ci dobbiamo concentrare, restare tranquilli e con l’aiuto dei nostri tifosi vincere la partita e far cominciare un altro campionato per noi”.