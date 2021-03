Parma, a capo dell'area tecnica sondato Ribalta

Lo spagnolo di Barcellona attualmente allo Zenit, è il prescelto di Krause. Conosce il calcio italiano, essendo stato a servizio di Marotta e Paratici alla Juventus, ha lavorato anche in Inghilterra per Liverpool e Manchester United

Prende forma la struttura della nuova società targata Kyle Krause. Il presidente americano dovrebbe aver scelto la figura da mettere a capo dell’area tecnica in un futuro non troppo lontano. Si tratta di Javier Ribalta, 41 enne spagnolo di Barcellona, già uomo di fiducia di Marotta e Paratici ai tempi della Juventus, oggi direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo. L’ex capo dello Scouting della Juventus, ha lavorato anche per il Manchester United, ed è stato scelto da Krause per strutturare la sua società. Ha cominciato con un'esperienza a Liverpool con Benitez, a lui aveva pensato anche la Roma dei Friedkin. Tra l’imprenditore della California e Krause c’è una stima reciproca, chissà che il nome di Ribalta non sia stato consigliato proprio dai Friedkin a KK, che intanto opera concretamente per il dopo Carli.