Un altro manager alla corte di Krause: arriva l'ex Southampton David Thomas

Kyle Krause continua a pensare in grande e dota il suo gruppo di un altro manager. Dopo l'arrivo in sordina di Martin Semmens, sbarca nella galassia del presidente americano un altro dirigente ex Southampton. Si tratta di David Thomas, ex Chief Commercial Officer del club inglese fino al febbraio del 2023. Prima di lavorare per il gruppo Krause, Thomas guidava una società di consulenza per lo sviluppo commerciale e del brand, Above&Beyond. Per oltre 7 anni è stato a capo della squadra che si è occupata dello sviluppo strategico e commerciale del Southampton, ottenendo livelli record di ricavi. Le principali responsabilità riguardavano lo sviluppo commerciale del club attraverso la cura del brand, la sponsorizzazione, la biglietteria con l'installazione di nuovi sistemi e accesso per migliorare l'esperienza dei fan e delle piattaforme online. Nel Krause Group terrà d'occhio il brand di tutte le aziende del presidente americano e, quindi, anche del Parma Calcio che da questa estate ha assunto la figura del Brand Manager Eva Visentin, proveniente dal gruppo Rcs, dove seguiva principalmente il Giro d'Italia. David Thomas si prenderà cura, con base a Des Moines, del brand di tutto il gruppo con le varie declinazioni. Ha già preso contatto con i dirigenti dell'area Corporate del Parma che comunque resta la più grande azienda di Krause, soprattutto ora che il presidente americano del Parma ha venduto le quote della storica Kum&Go, business della famiglia dell'Iowa da diverse generazioni. Cresce il gruppo Krause e cresce, di pari passo, anche la struttura organizzativa che il presidente sta dando ad esso. E al Parma.