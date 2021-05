Parma-Atalanta 2-5 LE PAGELLE | Valenti entra in ciabatte, Osorio ultimo a mollare

L'argentino non all'altezza, litiga con Pellè e concede la palla della ripartenza per il quinto gol della Dea

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Atalanta 2-5.

Sepe 5 – Trafitto da Malinovskyi, grazie a una deviazione di Osorio che lo mette fuori causa: come spesso gli accade, al primo tiro subisce il gol. Sul gol di Pessina non è perfetto, va giù lentamente. Bella parata su Maehle, fa di tutto per evitare il quinto, ma non ci riesce. Miranchuk lo fulmina.

Busi 5,5 – Mai puntuale in assistenza, di fronte ha Gosens, fa bene a guardarsi le spalle, ma se osasse un po’ di più male non farebbe. La pulizia tecnica non è il suo forte, sciupate tante ripartenze. Gioca fino alla fine, si fa notare per l’assist dell’inutile gol di Brunetta.

Osorio 6,5 – Contro Zapata non è mai semplice, fisicamente il colombiano è imponente, ma Osorio che di battaglie se ne intende, non indietreggia. Nel primo tempo lo controlla, tranne una volta quando gli va via in uno due con Malinovskyi.

Bruno Alves 5,5 – Davanti ha giocatori forti, gioca spesso di posizione, anche se Ilicic lo costringe ad alzare la soglia dell’attenzione più del dovuto.

Gagliolo5,5 – Il cross che permette a Zapata di cogliere la traversa viene dalla sua parte. Un neo, per il resto nel primo tempo salva la pelle.

dall’81’ Conti sv.

Grassi 5,5 – Ex motivato, si inserisce ma è più impegnato a sporcare le linee, a raddoppiare e dare una mano al centrocampo.

dal 61’ Valenti 4 – Entra male, fa il terzo della difesa, ma non difende. Anzi: vuole attaccare ma finisce per scaraventarsi su Pellè che non gradisce. Poi con una pallaccia regala la ripartenza per il quinto gol. Atteggiamento discutibile, come la forma fisica: sovrappeso, lento, prevedibile.

Kurtic 5,5 – Gioca da vertice basso, fa il Brugman e per un tempo ci riesce pure a sporcare le linee. Spesso indietreggia per impostare.

Sohm 5,5 – Un po’ svagato, non gioca titolare dal 10 gennaio, ci mette un bel po’ a entrare in partita. Quando lo fa è timido. Impacciato.

Gervinho 5 – Qualche fuga, troppo solo. Aiuta poco, ennesima gara senza spunti. Svuotato

dal 61’ Pellè 5,5 – L’assist per Sohm è un cioccolatino. Si attacca con Valenti, entra con la solita flemma, ma difende qualche pallone rendendolo giocabile.

Cornelius 6 – Lotta fino alla fine contro Romero e Palomino. Gli tolgono spazio e palla, ma lui riesce a guadagnare tanti calci di punizione. Non tira in porta, ma gli è successo spesso nell’ultimo periodo.

dal 75’ Brunetta 6 – Il gol che addolcisce la sconfitta è la cosa più semplice. Fa vedere qualche cosa buona, almeno nell’atteggiamento è propositivo.

Kucka 5 – Un po’ esterno, un po’ centrocampista: sembra anche lui aver tirato i remi in barca.

dal 75 Camara sv – Trentanovesimo calciatore, va a fare la mezz’ala. Ci mette l’anima, e quel poco che ha.

D’Aversa 5,5 – Sconfitta sonante, meritata. Ma ha mostrato per lo meno di voler combattere assieme ai suoi. Se qualche giocatore avesse il suo animo combattivo, almeno si eviterebbero delle brutte figure.