Parma, attenzione: Napoli e Sassuolo fanno sul serio per Man

La sessione invernale di calciomercato è già entrata nel vivo da una decina di giorni. Il Parma osserva e studia, la squadra di Pecchia ha dato ottime risposte motivo che ha spinto la società a dare fiducia in blocco al gruppo che ha ottenuto il primo posto al termine del girone d’andata, a +6 dal duo Venezia-Como che insegue. Tra i protagonisti di questa prima parte del campionato c’è sicuramente Dennis Man, capocannoniere crociato con 8 gol in Serie B e 2 in Coppa Italia.

Nonostante la volontà del Parma di tenere in blocco la rosa, però, dalla Romania rimbalza una notizia che potrebbe accendere gli ultimi 20 giorni del mercato crociato. In particolare, per il numero 98 si sarebbero mosse due squadre importanti del nostro campionato. Una è il Napoli con lo Scudetto sul petto, l'altra è l'ambizioso Sassuolo. Secondo il portale sport.ro, infatti, i due club sarebbero interessati a Man che il Parma sarebbe disposto a cedere per 8 milioni più bonus, pagabili in un’unica soluzione oppure con un prestito con obbligo di riscatto estivo. Il Parma, dal canto suo, ha sempre ribadito come il calciatore sia incedibile, ribadendo di non voler smantellare assolutamente la rosa allestita per Pecchia, che veleggia in testa alla classifica del campionato di Serie B e punta dritta verso la Serie A. Anche grazie ai gol e agli assist di Man che potrebbe, però, accendere gli ultimi 20 giorni del mercato crociato.