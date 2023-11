Delprato rinnova con il Parma: sarà crociato fino al 2027

Enrico Delprato e il Parma continuano insieme la loro storia. L'accordo per il prolungamento del contratto fino al 2027 è stato trovato dopo le iniziali rimostranze del capitano: Delprato aveva detto 'no', infatti, a un'iniziale proposta del Club con ritocco dell'ingaggio. Adesso però c'è anche la firma sul contratto, con le parti che hanno messo tutto nero su bianco nella giornata di martedì 14 novembre. Nelle intenzioni del Parma, Delprato è un giocatore chiave non solo per il presente. Il suo accordo con il Club scadeva il 30 giugno del 2026, l'Area Tecnica però si era portata avanti nei discorsi relativi a un possibile allungamento del rapporto con l'intenzione di blindare il capitano crociato, dopo quanto fatto con i vari Corvi, Circati e Bonny. Detto, fatto. Superato anche il piccolo intoppo che aveva ritardato la trattativa. Delprato e il Parma, come da volontà comune, proseguiranno il loro rapporto insieme.

Con le uscite di scena di Buffon e Franco Vazquez, Enrico è diventato il simbolo del nuovo corso, ereditando da due totem come Gigi e il Mudo appunto, la fascia. Il difensore ha da sempre rappresentato un investimento per la società che, non più tardi di due stagioni fa, aveva versato una cifra superiore ai tre milioni di euro nelle casse dell'Atalanta per riscattarlo definitivamente. Il rinnovo era una delle principali priorità del Parma che ha lavorato da sempre con fiducia per trovare un accordo e sbloccare la situazione. Per continuare questo cammino nella direzione che tutti volevano.

Enrico Delprato ha rinnovato fino al 2027. Il Parma Calcio annuncia con orgoglio che Enrico, dopo 80 partite giocate in campionato con la maglia del Club Crociato, ha esteso il suo contratto. Da questa stagione è il capitano della squadra, ruolo che ricopre con grande valore perché la “fascia” assume un grande senso di responsabilità e di rispetto per tutti coloro che amano questa maglia.

Il commento del Capitano Enrico Delprato, affidato ai canali ufficiali del club: “Quando sono arrivato a Parma, devo ammettere che mai avrei immaginato che sarebbe nato un rapporto personale così bello con questa Maglia e questa Città. Oggi il mio cammino si allunga ancora un po’ con addosso questi colori, questo rinnovo rappresenta molto per me e, soprattutto, per quello che stiamo costruendo tutti insieme. Portare la fascia di Capitano è una grande soddisfazione personale e allo stesso tempo una grande responsabilità, specialmente in una piazza così gloriosa e vincente come Parma! Personalmente voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, perché in questo viaggio siamo tutti Capitani. Sono sicuro che tutti insieme cercheremo di portare Parma il più in alto possibile e lo faremo lottando, sudando, sacrificando tutto ciò che abbiamo dentro di noi. Grazie Parma, questa Partita la dobbiamo vincere insieme!”