Generazione Parma: il tesoro di Krause che vale 40 milioni

Sarà un Parma giovane e sostenibile anche per il ritorno in Serie A. Cresce l'attesa in casa crociata, il Club è vicino al traguardo, la famiglia Krause non vede l'ora di tagliare il nastro come prima proprietà straniera nel Ducato. Anche questo, se volete, è un record. La società sta già approntando le strategie per il futuro. Crociati avanti con la linea verde. Più per scelta che per necessità, il presidente intende proseguire la strada intrapresa negli ultimi anni. No a spese folli, sì a profili giovani e forti da coltivare e da far crescere. Come si è fatto con Bernabé e soci. La mentalità non è cambiata, la missione resta sempre la stessa: tornare vincenti. Certo, le linee guida per fare una buona Serie A e arrivare sani e salvi alla fine del torneo impongono un mix. Non di soli giovani vivrà il Parma. Intanto quelli che ha se li coccola. Sono diversi, cresciuti in queste ultime due stagioni. Basti pensare come il sito specializzato transfermarkt.it, nello stilare la classifica dei calciatori più preziosi in Serie B, abbia inserito nei primi quindici posti ben sei calciatori del Parma. Bernabé e soci rappresentano un gruzzoletto di quasi 40 milioni di euro.

Un tesoro tecnico ed economico in crescita. A oggi la certezza è che lo gestirà Roel Vaeyens, il Ceo Sport di KK. C'è grande riserbo, invece, sulle sorti del direttore sportivo Mauro Pederzoli e sul capo dell'Area Scouting Massimiliano Notari, arrivati sotto la gestione di Javier Ribalta e a scadenza di contratto. Un'intera area tecnica che non conosce il prossimo. Toccherà al belga, in ogni caso, decidere come bilanciare le esigenze finanziarie del club e quelle specifiche del campo. È sotto gli occhi di tutti, però, quanto il futuro del Parma stia crescendo bene.