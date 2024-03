Parma come ManCity e Liverpool: quanto fa bene l'aria di casa

Meno otto al traguardo, il Parma continua a pedalare e - per dirla alla Fabio Pecchia - tiene bassa la testa con le mani sul manubrio anche in discesa. Comincia l'ultimo tratto di strada che i crociati dovranno percorrere con ancora più leggerezza, concetto caro all'avvocato di Formia, rispetto al solito. Il manto stradale sarà più scivoloso, buche qua e la insidieranno il cammino che li porterà al traguardo. Ma questa squadra ha già dimostrato di saperle schivare. Un po' per le qualità dei singoli che spiccano nei meccanismi rodati, un po' per qualche colpo di fortuna. Componente che non guasta mai, compagna che è sempre meglio avere al fianco quando intraprendi dei viaggi così complessi. Ma i numeri sono tutti dalla parte del Parma, che a Pasquetta aspetta il Catanzaro. Altro che scampagnata, Pecchia e i suoi stanno già studiando con la smania di chiudere in fretta la sessione. E centrare un altro piccolo record. Il Parma di don Fabio non ha mai vinto quattro partite consecutive. Battere il Catanzaro, dopo aver liquidato le pratiche Ternana, Brescia e FeralpiSalò, significherebbe inanellare quattro successi stagionali di fila in Serie B. L'ultima volta c'era Roberto D'Aversa in panchina, nella stagione 2017/18. L'allenatore della promozione però è stato già superato da Pecchia in quanto a striscia d'imbattibilità casalinga, ora è nel mirino del collega anche per quest'altro piccolo traguardo.

Parma come ManCity e Liverpool

Arricchito da un altro primato condiviso con due grandi del calcio mondiale. A partire da marzo 2023, il Parma è una delle tre squadre a non avere ancora perso alcun match casalingo nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni. In compagnia dei crociati ci sono Manchester City e Liverpool. Pep Guardiola, Jürgen Klopp e... Fabio Pecchia. Deve fare un bell'effetto all'avvocato di Formia leggere il suo nome sulla stessa riga di due fenomeni. Il suo basso profilo, forse, tenderà a sminuire anche questa, ma di fronte a tanta merce servono solo applausi.

Rercod

Più che altro per un Parma che ha messo in tasca 65 punti dopo le prime 30 gare stagionali; nell’era dei tre punti a vittoria, dalla stagione 1994/95, soltanto tre squadre hanno fatto meglio a questo punto di un torneo di Serie B: la Juventus nel 2006/07 (con 68); il Sassuolo nel 2012/13 (con 67) e il Benevento dei record nel 2019/20 (con 73). Tutte e tre hanno poi vinto la 31ª gara stagionale. Serve però pedalare, tenere bassa la testa e le mani salde sul manubrio. Pensando che si è a meno otto dal traguardo.