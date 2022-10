Parma, che guaio! Inglese, Charpentier e Chichizola: niente Como

Piove sul bagnato in casa Parma. Per la partita contro il Como, in programma sabato 29 ottobre, Fabio Pecchia si trova alle prese con una miriade di infortuni. Alla già lunga lista di indisponibili, si sono aggiunti nelle scorse ore Roberto Inglese e Gabriel Charpentier. I due attaccanti non saranno a disposizione per la partita contro Fabregas e compagni. Attacco decimato, dunque, per il Parma che ha perso anche gli esterni Cristian Ansaldi e Woyo Coulibaly, entrambi fermi per un problema muscolare accusato in allenamento, al quale non ha preso parte Leandro Chichizola. Il portiere argentino si è fermato ancora in settimana: probabilmente contro la squadra di Moreno Longo in porta ci sarà ancora Edoardo Corvi.

Nelle prossime ore, lo staff tecnico e medico cercherà di fare il possibile per recuperare qualcuno che possa garantire a Pecchia qualche soluzione.