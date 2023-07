Parma, ecco la seconda maglia

Puma e Parma Calcio presentano oggi il nuovo Away Kit che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione calcistica 2023/2024. Il nuovo Away Kit è nel segno della tradizione e della celebrazione dei colori del Parma con l’iconico e intramontabile motivo a righe orizzontali giallo blu indossato dal Club, per la prima volta, più di vent’anni fa.

La nuova maglia, essenziale ed elegante, alterna righe Cyber Yellow e Puma Navy, ha il colletto a V e le maniche in total Puma Navy.

Svelato oggi anche il nuovo Away Kit da portiere ispirato a una maglia targata PUMA degli anni 90. PUMA ha stravolto il design per renderla un moderno kit da portiere nella colorway Puma Navy caratterizzata dal colletto a girocollo in Golden Poppy a contrasto e dal pattern grafico D-Stripes con dettagli Electric Blue Lemonade e Golden Poppy che sarà indossata dagli estremi difensori durante la stagione.

Le nuove maglie dalla vestibilità regular combinano tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Combinate a un design senza cuciture, le maglie offrono le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense, in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo e dal luogo.

Il nuovo Away Kit del Parma Calcio è disponibile, a partire da oggi, online sullo shop ufficiale Parma Calcio, in selezionati football retailer e prossimamente anche su puma.com.