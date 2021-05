Parma, esonerato D’Aversa

Il tecnico del miracolo finisce un ciclo. Con il club in Serie B Krause vuole ripartire con un nuovo progetto tecnico

Non sarà Roberto D'Aversa l'allenatore del Parma in Serie B. La retrocessione con l'ultimo posto è costata cara al tecnico abruzzese che - legato ancora al Parma da un anno di contratto - ha incassato la decisione del l'esonero dal club dopo la conferenza stampa di Genova. La partita con la Samp è stata l'ultima per D'Aversa, l'allenatore dei miracoli che con due campionati vinti e due salvezze miracolose aveva contribuito a scrivere la storia del Parma.